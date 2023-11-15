الكوني يلتقي وفدا من زوارة لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة

15 نوفمبر، 2023 10:23 م
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أخبار ليبيا 24

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه وفدا من زوارة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة الغربية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن وفد زوارة أكد خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، دعمهم للخطوات المتخذة لمكافحة تهريب البشر والوقود لتجفيف منابعها قبل وصولها لمدن الشمال.

واستعرض وفد زوارة مع الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، وأثنى الكوني بدوره على حرص وفد مدينة زوارة على استقرار المنطقة الغربية، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

15 نوفمبر، 2023 10:23 م
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