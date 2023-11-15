الكرملين يتابع مجريات قمة بايدن ونظيره الصيني

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنهُ مجريات القمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ اليوم.

وأضاف بيسكوف أن «البلدين يبنيان علاقات ثنائية، وهو حقُّهما»، مضيفاً أن «كل اجتماع من هذا النوع يشارك فيه أكبر اقتصادين في العالم يحمل أهمية بالنسبة للجميع» بحسب ما أعلن عنه الكرملين.

وبحسب المعلن.. سيلتقي ونظيره الصيني في كاليفورنيا لبحث آليات لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.

وفي سياقٍ منفصل… أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُعلن -حتى اللحظة- ترشحه للرئاسة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين لم يصدر إعلانًا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد، على حد قوله.