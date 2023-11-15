“الغرياني” يعلن استئناف الدراسة بالجامعات الليبية بداية ديسمبر المقبل

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قالت دار الإفتاء طرابلس إن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، اتفق على استئناف الدراسة في الجامعات بداية ديسمبر المقبل عقب اجتماعه مع أعضاء من النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي.

وقال بيان صادر عن دار إفتاء الغرياني: “عقد “الغرياني” اجتماعًا، مع النقابة العامةِ لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وبحث معهم أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس، الذي أدى إلى عدم فتح الجامعات أبوابها أمام الطلاب”.

وأضاف البيان: “بعد أن استمع لمطالبهم أقرهم على حقوقهم التي يقرها لهم القانون، وبين لهم حجم الضرر الذي سيقع على الطلاب إن لم تستأنف الدراسة، وأما ما يخص المطالب فيمكن تجزئتها، ومطالبة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتحقيقها في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “خلص الاجتماع إلى تحديد موعد لاستئناف الدراسة، بداية ديسمبر القادم، والله ولي التوفيق”، وفقا للبيان.