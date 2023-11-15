البيت الأبيض يقول إن لديه أدلة على استخدام حماس لمستشفى الشفاء لشن عمليات عسكرية

أخبار ليبيا 24

قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن لديه معلومات استخباراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، لإدارة عملياتها العسكرية، وربما لتخزين الأسلحة، قائلا إن تلك الأعمال تشكل جريمة حرب.

وقال، المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات لوضع القيادة والسيطرة” وربما لتخزين الأسلحة.

وقال، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، لإخفاء أو دعم عملياتهما العسكرية واحتجاز الرهائن.

وأضاف أن تلك الجماعات مستعدة أيضًا للرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد تلك المنشأة.

وقال إن هذه المعلومات جاءت من مجموعة متنوعة من أساليب الاستخبارات، مضيفا أن إدارة بايدن خفضت مستوى تصنيف بعض البيانات يوم الثلاثاء حتى تتمكن من مشاركة استنتاجاتها مع الصحفيين.

وشدد كيربي على أن تصرفات حماس في المستشفيات لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين، لكنه أقر بأنها تجعل جهود إسرائيل لاجتثاث حماس أكثر تعقيدا.

وقال، “لكي أكون واضحا، نحن لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو. لا نريد أن نرى تبادلا لإطلاق النار في مستشفى حيث يحاول الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها”.

وأضاف: “لقد كنا واضحين في مناسبات عديدة – أفعال حماس لا تقلل من مسؤوليات إسرائيل عن حماية المدنيين في غزة، وهذا أمر سنواصل إجراء محادثة نشطة مع نظرائنا بشأنه”.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهو الأكبر في القطاع، والذي تقول إنه يقع فوق مقر تحت الأرض لمسلحي حماس.

وتنفي حماس، وجود مقاتلين وتقول إن 650 مريضا وما بين 5000 إلى 7000 مدني آخرين محاصرون داخل أراضي المستشفى، تحت نيران مستمرة من القناصين والطائرات بدون طيار. وتقول إن 40 مريضًا توفوا في الأيام الأخيرة، من بينهم ثلاثة أطفال تعطلت حاضناتهم.