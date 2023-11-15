الأرصاد الجوية: العوامل الجوية لاتزال مستقرة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن يستمر استقرار العوامل الجوية نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن هناك احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الساحل الغربي والخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تكون في معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر)، حيث تتراوح مابين (27-22) م على أغلب المناطق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر بداية الأسبوع القادم على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

والله أعلم