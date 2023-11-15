افتتاح مقر للحجز داخل مقر جهاز مكافحة المخدرات في بنغازي

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افتتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء عادل عبد العزيز رفقة المحامي العام بنطاق محكمة استئناف بنغازي، المستشار آدم الكيلاني العريبي، مقر للحجز داخل مقر الجهاز في مدينة بنغازي .

وأجرى رئيس الجهاز والمحامي العام ومدير أمن بنغازي جولة في الأقسام الإدارية وغرف المعلومات والرصد وأقسام متابعة الضبطيات وأماكن احتجاز المخالفين، كما تم إلقاء الضوء على إمكانيات الجهاز من آليات ومعدات وعدد الأفراد.

واستمع المحامي العام لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز في ضبط المطلوبين في قضايا مختلفة وتتبعهم عبر المدن والمناطق، وكذلك نواقص المعدات الخاصة بمعامل التحاليل والكشف السريع عن المخدرات.

وأكد على أهمية عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القضاء على آفة المخدرات، وأشار إلى دوره في التوعية والإرشاد النفسي وتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات.

من جانبه، أكد رئيس جهاز مكافحة المخدرات على أهمية عمل الجهاز وأداء مهامه على المستوى المحلي والدولي، وأثنى على جهود وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، في تذليل الصعوبات وتطوير عمل الجهاز.