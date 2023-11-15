استطلاع| غالبية الآراء أكدت أن دعوة الدبيبة إلى رفع الدعم عن الوقود وتعويض المواطنين بقيمة مضافة ستتسبب في غلاء أسعار السلع

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن القضاء على تهريب الوقود لا يتم إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين، مشيرا إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية رغم ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية.

وفي كلمته خلال اجتماع الحكومة العادي التاسع للعام 2023، المنعقد في التاسع من نوفمبر الجاري، قال الدبيبة: “إن شركات مثل البريقة لتسويق النفط تشتكي من ظاهرة التهريب عبر الشركات التي توزع من خلالها شحنات الوقود”.

وأضاف الدبيبة: “أجرينا استطلاعا لآراء الشباب حول ملف الوقود، وطرحنا عليهم ثلاثة خيارات، وهو بقاء الوقود مدعما كما الحال حاليا، أو استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، أو تحويل دعم المحروقات إلى دعم جزئي وتخصيص كوبونات للمواطنين للحصول على الوقود من المحطات”.

وتابع: “تفاجأنا بأن الشباب اختاروا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا دليل على حساسية هذا الملف بالنسبة للشعب الليبي”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “الدبيبة أكد أن تهريب الوقود لن ينتهي إلا برفع الدعم .. برأيك هل تعويض المواطنين بقيمة مضافة كافي خاصة وأن أغلب السلع مرتبطة بالنقل وسترتفع أسعارها إذا ما رفع الدعم عن الوقود؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن دعوة الدبيبة إلى رفع الدعم عن الوقود وتعويض المواطنين بقيمة مضافة غير كافي خاصة وأن أغلب السلع مرتبطة بالنقل وسترتفع أسعارها إذا ما رفع الدعم عن الوقود.

وقال المشارك، عبد الونيس احمد عبدالعزيز: “احسن حل يعطي المواطن صاحب الرقم الوطني كمية محددة من الوقود مدعومة عن طريق البطاقة وتكون بمحطات الوقود بأسعار غير مدعومة”.

رفع الدعم يستلزم عدد من الخطوات

من جانبه رأى المشارك، Ali Mohamed أن القيمة المضافة كافية، لافتا إلى أن تونس ومصر مرفوع عنها الدعم وأسعار النقل والمواصلات ونقل البضائع أقل في أسعارها من ليبيا، وفق تعبيره.

أما المشارك، الغائب الحاضر، قال: “رفع الدعم يستلزم عدد من الخطوات السابقة له.. منها على سبيل المثال توفير وسائل نقل جماعي وربط البلاد بشبكة نقل وخطوط سكة حديد لتخفيف أعباء التنقل في شبه القارة الليبي وسط النسيج الاجتماعي المتشابك في شرق والغرب والجنوب نهايك عن توفير الخدمات في المناطق النائية للحد من التنقل.. واستغرب الانتقال إلى رفع الدعم مباشرة دون المرور بمحاولات الحد من التهريب على سبيل المثال مراقبة جميع شحنات الوقود بالنظام الملاحة”، وفق تعبيره.

أكبر جريمة في حق الشعب الليبي

وقال المشارك، عبد القوي المتين: “أكبر جريمة في حق الشعب الليبي لو تم رفع الدعم عن الوقود سيصبح الليبي جائع في بطنه”، وفق تعبيره.

وأيضا قال المشارك، محمد المزوغي: “نحن دولة لا عندنا موصلات لا قطارات لامترو أنفاق ..والكيد علي الموطن راقد الريح”.

رفع يتسبب في غلاء الأسعار

وقال المشارك، عبدالباقي خليفه: “لو ارفعوا الدعم حيزيد سعر البضائع والخدمات لأن مفيش وسيلة نقل إلا الشاحنات أو السيارات اوحيفرغ الجنوب والمناطق البعيدة من أهلها”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Ibrahim Gaduor Alhsnawy: “مش تقولوا القضاء نزيه في هالبلاد.. الدبيبة ما عنده حق وقراراته كلها بالمخالفة الدستورية حسب ورقة الاتفاق.. ليش ما تعرضوا قرارته عالقضاء اذا كان نزيه زي ما تقولوا”، وفق تعبيره.

وقال المشارك، علي ابو طه: “رفع الدعم عن الوقود يعنى وتي روحك لغلاء السلع التموينية عشرة أضعاف هذا بدون مبالغة.. كان الله في عوننا”.