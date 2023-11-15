اتحاد طلبة جامعة طرابلس يبحثون مع الصور تعليق الدراسة في الجامعات الليبية 

أخبارليبيا24

بحث اعضاء من اتحاد طلبة جامعة طرابلس مع النائب العام الصديق الصور تعليق الدارسات في الجامعات الليبية.

ونقل الأعضاء وجهة نظر طلبة الجامعة من رغبتهم في عودة الدراسة، والمناداة بإيجاد حلول مناسبة لمعالجة هذه القضية ليتمكن الطلبة من العودة لقاعات الدراسة.

وأعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن تعليق الدارسة حتى تحقيق مطالبهم ومطالب المعيدين بالجامعات الليبية، في بيانات سابقه، ولم يتلقوا أي رد من الحكومة أو الجهات المختصة.