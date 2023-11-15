إنفاذ القانون تخلي غابة الكراوة وتزيل المباني المخالفة عليها بمنطقة القره بوللي

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أخلت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع دوريات من اللواء 51 مشاة التابع لرئاسة الأركان العامة ومسؤولي الزراعة والغابات غابة الكراوة وإزالة المباني المخالفة عليها.

وقالت إدارة انفاذ القانون في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن غابة الكراوة في منطقة القره بوللي ومساحتها 4000 هكتار ومصنفة غابات ومراعي عامة، وتم اخلاءها وإزالة الاعتداءات عليها وتسليمها لقطاع الزراعة بالقره بوللي بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

وأوضحت الإدارة، أنه تمت إزالة الأسلاك والأعمدة الكهربائية الموجودة بالمكان والتحفظ عليها وتسليمها للشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع النيابة العامة.