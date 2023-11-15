إسبانيا: على إسرائيل وقف «القتل الأعمى للفلسطينيين»

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاحتلال الإسرائيلي بوضع حدٍ لـ«القتل الأعمى للفلسطينيين» في قطاع غزة.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل بلاده وحكومته الجديدة «في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية» بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس من قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة

وأكدتْ الكتائب.. «مقاتلونا يجهزون على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر ويصيبون ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون».

كما دمّرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس دبابتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105»، في محور جنوب غربي غزة.