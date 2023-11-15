إدارة الثروة الحيوانية الجبل الأخضر تحصر أعداد الأبقار ومربيها المصابة بمرض الجلد العقدي 

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بومباركة إجراء حصر أعداد مربي الأبقار المصابة بمرض الجلد العقدي.

وأضاف بومباركة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد المربين (12) مربي، وعدد الابقار المصابة بمرض الجلد العقدي (271) رأس ابقار وعدد النفوق (27) رأس من الابقار بحسب التقارير الطبية.

وقال مدير الإدارة :”منذ بداية الأزمة شرعنا بزيارات ميدانية للمربيين الذين لديهم إصابة بمرض الجلد العقدي للأبقار، وتشخيص المرض وأخذ العينات من عينات دم ونسيج وإرسالها الى المركز الوطني للصحة الحيوانية لإتمام إجراءاتها من حيث تحليل الطبية وتشخيص الفيروس المسبب للإصابة”.

وأوضح بومباركة، أنه تم إرشاد المربيين بطريقة التعامل مع المرض وتوزيع بعض المطهرات والأدوية لمكافحة مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار والحجر البيطري للأبقار المصابة والسليمة.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة جهاز الحرس البلدي البيضاء وجهاز الشرطة الزراعية البيضاء بعدم بيع الأبقار داخل الأسواق الشعبية ببلدية البيضاء وعدم دخول الأبقار من البلديات المجاورة (وإقامة الحجر البيطري).

وأضاف أنه تم التنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي البيضاء للإشراف على السلخانات وخاصة الأبقار والعجول والكشف الصحي عليها عند الذبح وتختيمها.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع فرع الرقابة على الأغذية والأدوية البيضاء للكشف على المجازر (القصابين) داخل البلدية للتأكد من سلامة اللحوم وخاصة لحوم الأبقار وقيام بجولات ميدانية مشتركة بالخصوص.