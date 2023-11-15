أردوغان: «إسرائيل دولة إرهابية»

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

أردوغان؛ وخلال كلمته أمام نواب حزبه بالبرلمان، اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم هذه الهجمات يصلان إلى حد الاغتيال والمرض العقلي، على حد قوله.

وأضاف أردوغان.. «العالم قد يكون مَديناً لإسرائيل، لكن تركيا لا تدين لها بشيء» وفقَ تعبيره.

كما دعا الرئيس التركي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار: «يتعين على الدول الإسلامية أن تتعاون من أجل تحقيق السلام الدائم».