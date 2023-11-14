وزارة الصحة توصي بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية “مخالفة”

أخبار ليبيا 24

أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة في ليبيا لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية.

وعقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم أداء القطاع الخاص بالوزارة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، لاستعراض التقارير المحالة إليها من اللجان الفرعية.

وحسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع فيسبوك، تضمنت التقارير توصيات أيضا بسحب تراخيص أكثر من 25 مؤسسة علاجية خاصة إلى حين استيفائها الشروط.

واتفق أعضاء اللجنة على البدء في تشكيل لجان فرعية في عدد من البلديات لتقييم المؤسسات الواقعة في نطاقها.