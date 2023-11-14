مقتل 3 عناصر من داعش في العراق

أخبار ليبيا 24

قُتل 3 عناصر من تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك – العراق.

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال في بيانٍ صحفي إن: جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك لملاحقة فلول داعش أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين»، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض قاعدة عسكرية في مطار أربيل بشمال العراق، تضمّ قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، إلى هجومين منفصلين بـ 3 طائرات مسيّرة.

وبحسب الجهاز: «3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين» مشيرًا على ان الهجومين «لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات» حسب قوله.