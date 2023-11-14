مصلحة الآثار: انتهاء المرحلة الأولى لنقل أرضية فسيفساء إلى مخازن الآثار بمراقبة آثار توكرة 

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أكدت مصلحة الآثار اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من عملية نقل أرضية فسيفساء إلى مخازن الآثار بمراقبة آثار توكرة والتي أستمرت الى أربعة أيام.

وأوضح مكتب الإعلام في المصلحة أن الأرضية الفسيفساء تم الكشف عنها فى الكنيسة الجنوبية في مدينة توكرة.

وأضاف المكتب أن هذه المرحلة جاءت بعد عملية النقل الأولى التي جرت قبل حوالي 49 عاماً.

وذكر المكتب أن الفسيفساء تتضمن عدد من اللوحات بها صور ورموز ومشاهد حيوانية.

وأفاد المكتب أن الفسيفساء خزنت في أحد المخازن القريبة من البحر والذي تعرض إلى أضرار بسبب مياه البحر والعاصفة وتطاير السقف وأصبح المبنى آيلًا للسقوط.

وبين مكتب الإعلام أنه تمت تجزئة الأرضية لتسهيل عملية النقل والحد من الضرر الذي سببته عملية الترميم السابقة باستخدام أسياخ الحديد والخرسانة.

وأشار مكتب الإعلام في المصلحة إلى أن المرحلة الثانية ستكون هي إنهاء باقي أعمال النقل والتخزين.