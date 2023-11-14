مسجون بسجن قرنادة.. تحديد هوية قاتل في قضية وقعت برأس الهلال سنة 2019

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز المباحث الجنائية من تحديد هوية قاتل في واقعة قتل حدثت سنة 2019 بمنطقة رأس الهلال شرق ليبيا، كانت قد سجلت على أنها حادث سير.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن القاتل مسجون بسجن قرنادة على ذمة قضية قتل أخرى.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة، أن تحديد هوية القاتل جاءت بعد ورود معلومات إلى وحدة الاستدلال والتحري بفرع جهاز المباحث الجنائية بالجبل الأخضر، عن واقعة قتل حدثت سنة 2019، سجلت بأنها حادث سير لشخص يدعى (ج.ا) مقيم بمنطقة رأس هلال.

وأضاف، على الفور أصدر رئيس الفرع تعليماته بالتحري وجمع معلومات أكثر دقة؛ حيث تبيّن أن القتيل تربطه علاقة بشخص يدعى (ع.م.ع) مقيم بمدينة البيضاء.

القاتل سجين

وتابعت الوزارة، أن بعد البحث والتحري تبيّن أنه مقبوض عليه في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، على ذمة قضية قتل أخرى.

وقالت، إن بعد عرض المحضر على النيابة العامة، وأخذ الإذن بالاستدلال معه، اعترف الجاني بأنه قتل المجني عليه بعد استدراجه عن طريق الهاتف للطريق الترابي الرابط بين رأس هلال وعين الدبوسية، حيث صدم سيارة المجني عليه من الخلف، مما أدى إلى سقوطها من الجبل.

وأضافت الوزارة، أنّه تمّت إحالة أوراق المحضر إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.