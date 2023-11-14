لجنة الإسكان والمرافق بالنوّاب تبحث مشاكل عمل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية

عقد نائب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب محمد الحضيري اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلسإدارة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية سالم أبو القاسم، وعددٍ من مديري الإدارات بالاتحاد.

هذا وتناول الاجتماع الذي حضره عضو لجنة الإسكان على التكالي بمقر ديوان المجلس، الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية وسُبل تذليلها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إقامة لقاء عمل، لوضع حلول للصعوبات التي يواجه الاتحاد.