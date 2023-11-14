لبنان تُقدم شكوى ضد إسرائيل

14 نوفمبر، 2023 10:17 م
0 2
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في مؤتمر صحفي في موسكو في صورة من أرشيف رويترز.

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الثلاثاء ،2023، أن بلاده تقدمت بشكوى ضد إسرائيل  إلى مجلس الأمن الدولي؛ “رداً على استهدافها الصحفيين اللبنانيين في بلدة يارون”.

وشدد بو حبيب، في بيان على أن “قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق أمس قذائف صاروخية على بلدة يارون الحدودية، خلال وجود فرق إعلامية؛ ماأدى إلى إصابة مصور لقناة “الجزيرة”  القطرية بجروح طفيفة. وحتى الساعة 18:00 “ت.غ” لم تعقب إسرائيل علىالشكوى اللبنانية وهي الأحدث في سلسلة شكاوى واتهامات بانتهاكها سيادة لبنان.

14 نوفمبر، 2023 10:17 م
0 2

المزيد من الأخبار

أوبك+ تبقي على توقعاتها بشأن الاقتصاد العالمي

14 نوفمبر، 2023 4:23 م

المغرب يستقبل أكثر من 12 مليون سائح

14 نوفمبر، 2023 4:20 م

أكثر من 700 ألف طفل غزيّ بلا مأوى

14 نوفمبر، 2023 4:18 م

القسّام: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين

14 نوفمبر، 2023 4:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى