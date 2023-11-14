لبنان تُقدم شكوى ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الثلاثاء ،2023، أن بلاده تقدمت بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي؛ “رداً على استهدافها الصحفيين اللبنانيين في بلدة يارون”.

وشدد بو حبيب، في بيان على أن “قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق أمس قذائف صاروخية على بلدة يارون الحدودية، خلال وجود فرق إعلامية؛ ماأدى إلى إصابة مصور لقناة “الجزيرة” القطرية بجروح طفيفة. وحتى الساعة 18:00 “ت.غ” لم تعقب إسرائيل علىالشكوى اللبنانية وهي الأحدث في سلسلة شكاوى واتهامات بانتهاكها سيادة لبنان.