عون يحث الجانب الإيطالي على تنفيذ اتفاقية الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا 

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حث وزير النفط والغاز محمد عون السفير الإيطالي لدى دولة ليبيا جانلوكا البيريني على تنفيذ اتفاقية الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا.

وأكد عون والبيريني خلال اللقاء في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس، على العلاقة بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجال النفط والغاز.

وتحدث عون عن الاتفاقية وبنودها التي تنص على تنفيذ وإنشاء الطريق من رأس أجدير لمساعد، وبناء 200 وحدة سكنية عن طريق شركة إيني.

ومن جهته، أشار السفير الإيطالي إلى تكثيف الاتصالات والتحاور لتعميق العلاقات الليبية الإيطالية وتذليل العقبات والصعاب لتنفيذ جميع ما اتفق عليه الطرفين في مجال النفط.

وأكد على هذه البنود ووجود هيئة في إيطاليا معنية بهذه الاتفاقية، موضحًا أنه سينقل ملاحظات الوزير للنظر في تنفيذ ما اتفق عليه فيها.

وأشار إلى أنه سيتم النظر في بناء الوحدات السكنية في المدن المتفق عليها أو في المنطقة المتضررة بالشرق الليبي.

ولفت إلى أنه سوف يتم الاتفاق على توطين صناعة مواد ومعدات نفطية بالمصانع الليبية المتوقفة وإحيائها من جديد، عن طريق الشركات الإيطالية للمشاركة والاستثمار في المصانع المتوقفة.

وأفاد أنه سيحث الشريك في مصنع الشاحنات (الإفيكو) على التحاور مع الأطراف المعنية لتذليل الصعاب الإدارية والمالية لتسريع عودته في هذا المصنع.