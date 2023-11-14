دعم المديريات يضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهن 9000 حبة مخدرة إكس تي سي 

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كشف جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق ضبط ثلاثة أفراد وبحوزتهم 9000 حبة مخدرة.

وأضاف الجهاز أن أفراده رفقة أعضاء من مكتب تحريات بن عاشور التابع لإدارة مكافحة المخدرات بمصلحة الجمارك تمكنوا من ضبط المتهمين بحوزتهم حبوب من نوع إكس تي سي لغرض المتاجرة.

وأوضح جهاز دعم مديريات الأمن أن عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم، وبالاستدلال تبين أن أحدهم مطلوباً على ذمة قضية قتل.

وأشار الجهاز إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حقهم، وأحيلوا الى النيابة العامة.