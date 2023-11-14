حفتر يزور معرض دبي للطيران 2023 بدعوة من وزارة الدفاع الإماراتية

أخبار ليبيا 24

زار، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، معرض دبي للطيران 2023، وذلك بدعوة من وزارة الدفاع الإماراتية.

وقال، مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة، زار معرض دبي للطيران 2023، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المكتب، أن حفتر استمع خلال الزيارة لشروح وافية للكثير من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران وعلى أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال.

ويوم أمس الإثنين انطلقت فعاليات معرض دبي للطيران 2023، الذي يعد واحدًا من أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال.

ويجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.