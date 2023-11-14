تعاون بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية

عقد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مديرمكتب الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية بالجزائر رانيا بخازي والوفد المرافق لها.

هذا وتناول اللقاء الذي حضره مساعدو مدير المجلس ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام، ومندوبي وزارتي العملوالتأهيل والخارجية بحكومة الوحدة، سُبل التعاون في المجالات ذات العلاقة بعمل المجلس، أبرزها “الحماية الاجتماعية، مخرجات التعليم العالي وربطها بسوق العمل، وظائف المستقبل الاقتصاد غير الرسمي، وغيرها منالمشاريع.

ويهدف الاجتماع بحسب الوفد الزائر، إلى البدء الفعّلي في إجراء حوارات مع بعض المؤسسات الحكومية ذاتالاختصاص بطبيعة عمل المنظمة، للمُضي قُدما نحو تقديم المساعدة والمساندة اللازمة، للنهوض بالاقتصاد الليبي ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد.