تعاون بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية

14 نوفمبر، 2023 9:50 م
0 1

عقد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مديرمكتب الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية بالجزائر رانيا بخازي والوفد المرافق لها.

هذا وتناول اللقاء الذي حضره مساعدو مدير المجلس ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام، ومندوبي وزارتي العملوالتأهيل والخارجية بحكومة الوحدة، سُبل التعاون في المجالات ذات العلاقة بعمل المجلس، أبرزها “الحماية الاجتماعية، مخرجات التعليم العالي وربطها بسوق العمل، وظائف المستقبل الاقتصاد غير الرسمي، وغيرها منالمشاريع.

ويهدف الاجتماع بحسب الوفد الزائر، إلى البدء الفعّلي في إجراء حوارات مع بعض المؤسسات الحكومية ذاتالاختصاص بطبيعة عمل المنظمة، للمُضي قُدما نحو تقديم المساعدة والمساندة اللازمة، للنهوض بالاقتصاد الليبي ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد.

14 نوفمبر، 2023 9:50 م
0 1

المزيد من الأخبار

لجنة الإسكان والمرافق بالنوّاب تبحث مشاكل عمل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإسكانية

14 نوفمبر، 2023 9:55 م

الأزرق : مصير تعليق الدارسة أو استئنافها في الجامعات الليبية مرهون بلقاء الدبيبة غدًا الأربعاء

14 نوفمبر، 2023 8:21 م

وزارة الصحة توصي بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية “مخالفة”

14 نوفمبر، 2023 7:13 م

بعد “12” عام.. التعرف على هوية “7” مفقودين من البصمة الوراثية

14 نوفمبر، 2023 5:56 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى