تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8734 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2131 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9816 دينار، والدولار الكندي 3.5271 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1703 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2993 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3268 دينار، والدينار التونسي 1.5448 دينار، والدرهم المغربي 0.4772 دينار ليبي.