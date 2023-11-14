بعد “12” عام.. التعرف على هوية “7” مفقودين من البصمة الوراثية

14 نوفمبر، 2023 5:56 م
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أخبار ليبيا  24

أعلن الناطق باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري التعرف على هوية “7” حالات جديدة من مفقودي سنة 2011 عن طريق نتائج تحاليل البصمة الوراثية.

وقال الجعفري – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة عقدت اجتماعاً لمراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية DNA، والتي تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة.

وتابع أنه بعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، تم التعرف على هوية عدد ( 7 ) حالات من مفقودين سنة 2011م .

والرفات التي تم التعرف عليهم هم : حسام نورالدين علي نصير – من مدينة الزاوية، ومحمد عبدالله عبدالعاطي محمد مدينة طرابلس، وعماد عبدالسلام  اكويساه من مدينة درنة، وصلاح محمد سعيد البقع – من مدينة الرياينة، ومحمد مصطفى احمد الأشتر من مدينة طرابلس، وطارق علي محمد اشكندالي من مدينة الزاوية، ومؤيد بشير عبدالقادر الشعتاني من مدينة طرابلس .

14 نوفمبر، 2023 5:56 م
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