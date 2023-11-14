باتيلي يقدم إحاطة بمبادرته بشأن القوانين الانتخابية لمجلسي الرئاسي والدولة وحكومة الوحدة

أخبار ليبيا 24

قدّم، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إحاطة بمبادرته المزمع إطلاقها المدة القادمة، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، إلى نائبي المجلس الرئاسي موسى الكوني، والدولة، مسعود عبيد، ولنائي رئيس حكومة الوحدة، رمضان بوجناح.

وقال مجلس الدولة، إن المجتمعون ناقشوا الأوضاع بالجنوب الليبي، فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والأوضاع الأمنية.

وأضاف، أنّه تمّ، خلال الاجتماع إحاطة الحاضرين بالمبادرة المزمع إطلاقها المدة القادمة من قبل باتيلي، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات والعمل على وجود حلول لحلحلة الانسداد السياسي.

ولم يقدم مجلس الدولة تفاصيل حول مبادرة باتيلي لحل أزمة ليبيا.

ويتمسك مجلس النواب بتنفيذ القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة، وصادق عليها وبضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة الانتخابات.