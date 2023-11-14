باتيلي: اتفقت مع الدبيبة على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة المستعصية 

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة المستعصية.

وأضاف باتيلي أنه تم كذلك التأكيد خلال اللقاء على الحاجة إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية الوطنية.

وتابع المبعوث الأممي :”شددتُ على ضرورة أن يسعى جميع الأطراف الرئيسيين، بحسن نية، إلى التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي لوضع البلاد على طريق انتخابات نزيهة وشاملة”.

وتابع باتلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لتيسير الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.