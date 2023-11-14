الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجنائية الدولية بالتزام حدودها

أخبار ليبيا 24

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ردها على إحاطة مدعي الجنائية الدولية إنها يجب أن تلتزم المحكمة ومدعيها بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها.

وأوضحت اللجنة في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، أن فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا ينتهج نهجاً انتقائياً غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، والقضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه.

وأضاف البيان، أن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه، وتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.