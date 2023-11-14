الهجرة غير الشرعية طبرق يرحل 47 مهاجرًا إلى مركز إيواء قنفودة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم 

14 نوفمبر، 2023 12:22 ص
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أرشيف
أرشيف

أخبارليبيا24 

أعلن جهاز الهجرة في طبرق الأحد، أنه قام بترحيل عدد 47 مهاجر غير شرعي خلال يوم واحد إلى مركز إيواء قنفودة. 

وأوضح الجهاز أن المهاجرين من الجنسيتين الباكستانية والسودانية لافتا إلى أنه سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم. 

وكان جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق أعلن ترحيل 5004 مهاجرين من جنسيات مختلفة من بداية يناير إلى بداية أكتوبر 2023، من بينهم مصابين. 

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها، وكالة أخبار ليبيا 24، فإن المرحلين يحملون جنسيات 12 دولة، غالبيتهم من السودان، ومن بينهم 365 مصابًا اثنان منهم مصابين بالإيدز. 

ويحمل المرحلين جنسيات مصر والسودان ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإثيوبيا وتشاد وإرتريا والنيجر واليمن وسوريا والهند. 

14 نوفمبر، 2023 12:22 ص
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