الهجرة غير الشرعية شحات يضبط نيجيريا ببطاقة مزورة 

14 نوفمبر، 2023 10:49 ص
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أخبارليبيا24 

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات تمكنه من ضبط أشخاص ضبط شخص من الجالية النيجيرية في حدود الفرع بمستندات مزورة. 

وأوضح الجهاز أن المتهم يحمل بطاقة شخصية مزورة، لافتا إلى أنه تم ضبطه من قبل وحدة الدوريات بالفرع. 

وأشار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أنه ليس لديه أي مستندات رسمية تدل على الهوية. 

وأضاف الجهاز أنه بالتحقيق معه أفاد بأنه من الجنسية النيجيرية ودخل البلاد منذ 6 سنوات. 

ولفت الجهاز إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلى النيابة المختصة. 

14 نوفمبر، 2023 10:49 ص
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