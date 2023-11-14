النيابة العامة تثبت 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي

14 نوفمبر، 2023 4:09 م
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أخبار ليبيا 24

أثبتت النيابة العامة، 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس.

ووجه النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة إجراء حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي، وتحديد هوية مرتكبيها، وتعيين الأضرار المترتبة عليها.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات 212 واقعة تعدٍّ على خط النهر الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس ذوات الأرقام: (T12+665، T13+285، T13+892، T15+240، 404 +T15، 017، 8+T1 )

وأضاف البيان أن جهاز الشرطة الزراعية، بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وإدارة المهام الخاصة، و(الكتيبة 603)، أخلت العقارات المُشيَّدَة بالمخالفة، وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.

14 نوفمبر، 2023 4:09 م
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