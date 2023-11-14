النواب يصوت بالإجماع على قرار تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني 

14 نوفمبر، 2023 1:49 ص
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مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أخبارليبيا24 

صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار هذا القانون رقم (62) لسنة 1957.م بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أنه تمت مناقشة مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. 

وأضاف بليحق أن التصويت تم بعد مناقشة المواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 

وأشار إلى أن المجلس قرر مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للفلسطينيين لمواجهة ومجابهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة. 

14 نوفمبر، 2023 1:49 ص
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