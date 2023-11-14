المنتخب الوطني يلتقي نظيره المصري في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما

يستعد المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، لخوض ثاني جولاته غدا الأربعاء، في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما، المؤهلة لكأس أفريقيا 2025.

ويسعى منتخب فرسان المتوسط إلى العودة إلى المنافسات من جديد، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها في لقائهالأول مع المغرب بلغت ستة أهداف دون مقابل.

وكان المنتخب الوطني قد خاض في تونس اليوم الثلاثاء، مرانه بقيادة المدرب الوطني محمود بن ضوء، حيث ركزالمدرب خلال التدريبات على استعادة الروح التنافسية والعمل على تجاوز الهزيمة القاسية.