المغرب يستقبل أكثر من 12 مليون سائح

14 نوفمبر، 2023 4:20 م
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أخبار ليبيا 24

 

زار المغرب خلال أول 10 أشهر من العام الحاليّ أكثر من 12.3 مليون سائح، بزيادة تقدر بـ 83 بالمئة مقارنةً مع العام الماضي.

وزارة السياحة المغربية؛ أوضحت أن الزيادة تأتي رغم التحديات التي تعصف بالقطاع، إذ استقبل المغرب خلال أكتوبر الماضي 1.2 مليون سائح، بحسب الوزارة.

من جهةٍ أخرى… قفز عجز الميزانية المغربي بنحو 190% خلال أول تسعة أشهر من 2023، بواقع 3.1 مليار دولار، وفق وزارة المالية المغربية.

وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.

كما ارتفع حجم القروض البنكية في المغرب مع حلول نهاية أغسطس الماضي إلى 103.2 مليار دولار.

الحكومة المغربية أكدت أن الارتفاع جاء بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، حيثُ استحوذت القروض العقارية على نحو الثلث، وفق الحكومة.

 

14 نوفمبر، 2023 4:20 م
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