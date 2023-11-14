الزادمة يؤكد عزم الحكومة على الاستثمار في مجال الطاقة بمناطق فزان

أخبار ليبيا 24

أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، عزم الحكومة على الاستثمار في مجال الطاقة بمناطق فزان.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز المقام في بنغازي.

وشدّد الزادمة، على عزم الحكومة الاتجاه نحو توفير البيئة المناسبة والمشجعة للاستثمار في كافة مناطق البلاد، خاصة في ظل ما تحظى به مناطق الجنوب من موارد طبيعية واقتصادية في مجال الطاقة الشمسية.

وأكد الزادمة، على أن الأوضاع الأمنية اليوم في الجنوب، باتت أفضل من أي وقت مضى، وذلك بسبب تظافر الجهود بين أبناء الجنوب والقوات المسلحة، لتحقيق الاستقرار الأمني.

وأكد الزادمة على سعي الحكومة في تشجيع الاستثمار، واستمرار عجلة التنمية، التي بدأت بها الحكومة في مناطق الجنوب، وإعادة الإعمار لكافة المؤسسات والقطاعات، ودعم كافة المشاريع الاقتصادية، ضمن رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة.