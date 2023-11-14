الدبيبة يبحث عودة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني الفني يخلف السيفاو.

وأكد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير كافة الظروف المناسبة لأداء مهامهم، ومعالجة أوضاع المعيدين وفق القوانين المنظمة لذلك.

وأشار إلى عودة الطلبة لقاعاتهم الدراسية، واعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة أداء رسالتهم التربوية، وإلزام الوزارات المعنية بمعالجة كافة الملاحظات الواردة من النقابة.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارات المالية والتعليم العالي والتعليم التقني، بضرورة مناقشة المقترحات المقدمة حول المشاكل المطروحة مع بداية كل عام دراسي، والعمل لتنفيذها وفق المخصصات المالية المعتمدة والمتاحة.

وشدد على ضرورة صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس وفق الساعات التدريسية، من خلال تنفيذ المنظومة المعدةلهذا الغرض، لتتمكن الدولة من إعطاء عضو هيئة التدريس الفاعل الحقيقي حقه، معتبرا استمرار صرف العبءالتدريسي لكل أعضاء هيئة التدريس دون استثناء ولا معيار للصرف، إجحافا للأستاذ الجامعي الحقيقيوإجراءات تفتقر للمنطق والقانونية.

ودعا إلى معالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، والمستمرون في أداء مهامهم، وأن تتحملالجامعات والمعاهد العليا مسؤولية تحديد الأعداد وفق الاحتياج وانطباق الشروط القانونية.

ووجه إلى ضرورة استمرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي، في متابعة تفعيلملف الإيفاد وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفق توصيات اللجنة، والاهتمام بالأوائل والمعيدين بوصفهم شرائح مهمة.

وشدد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه الطلاب، وفتح القاعات الدراسية أمامهم والاستمرار في معالجة كافة القضايا العالقة وفق حلول تكفل الحقوق وتنظم الواجبات.