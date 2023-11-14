الحكومة الليبية برئاسة حماد ترسل شحنة معدات وأجهزة ومواد طبية لمستشفى سوسة العام

14 نوفمبر، 2023 10:52 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أرسلت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان معدات وأجهزة ومواد طبية إلى مستشفى سوسة العام.

وقالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الشحنة الطبية، وصلت تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، التي تشدد على ضرورة تكثيف الدعم للقطاع الصحي في كافة البلديات والمدن والمناطق.

وأضافت، أن ذلك يأتي لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وللارتقاء بمستوى القطاع بالشكل الذي يلبي احتياجات كل مركز ومستشفى وعيادة صحية.

ونقلت الحكومة، عن مدير مستشفى سوسة العام الدكتور عبد السلام رجب؛ قوله إن شاحنة تحمل أجهزة ومعدات لمختلف الأقسام من عمليات وعناية وحضانات للأطفال وصلت إلى المستشفى.

وأضاف، أن هذا الأمر سيساهم في رفع المعاناة عن مواطني سوسة، بعد كارثة السيول والفيضانات التي ضربت البلدية في سبتمبر الماضي.

الوسوم
14 نوفمبر، 2023 10:52 م
0 1

المزيد من الأخبار

باتيلي يقدم إحاطة بمبادرته بشأن القوانين الانتخابية لمجلسي الرئاسي والدولة وحكومة الوحدة

14 نوفمبر، 2023 11:16 م

ليبيا تنتج أكثر من 36 مليون برميل من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي

14 نوفمبر، 2023 10:44 م

مسجون بسجن قرنادة.. تحديد هوية قاتل في قضية وقعت برأس الهلال سنة 2019

14 نوفمبر، 2023 9:31 م

الزادمة يؤكد عزم الحكومة على الاستثمار في مجال الطاقة بمناطق فزان

14 نوفمبر، 2023 8:53 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى