الإمداد الطبي يعلن استلام شحنة من المستلزمات الطبية 

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أكد جهاز الإمداد الطبي، أن مخازنه في طرابلس استلمت أمس الإثنين، شحنة من المستلزمات الطبية.

وأوضح الجهاز أن هذه الشحنة تأتي ضمن خطة عمل الجهاز لتوفير الاحتياجات الطبية من مستلزمات ومعدات وأدوية تخصصية وعامة.

وذكر أمين مخزن المستلزمات الطبية أن الشحنة دخلت مخازن الجهاز ولاتزال تصل شحنات أخرى لتغطية الاحتياج لضمان توفير مخزون يكفي لأشهر قادمة.

ولفت أمين المخازن إلى أن توفير بنود الإمداد يأتي ضمن اهتمام رئيس لجنة الإدارة لتوفير احتياج قطاع الصحة.