الأزرق : مصير تعليق الدارسة أو استئنافها في الجامعات الليبية مرهون بلقاء الدبيبة غدًا الأربعاء

أخبار ليبيا 24

قال رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق إن بعد اجتماع يوم الغد الأربعاء مع الحكومة سنعلن إذا ما كان الاعتصام سيستمر أو سيعلق.

وأوضح الأزرق في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أنه قبل قليل كانوا في اجتماع مع رئيس الحكومة لبحث ومناقشة مطالبهم، وتعليق الدراسة في الجامعات الليبية، وعدم بدء العام الدراسي حتى تتحقق مطالبهم.

وأضاف الأزرق، أن هناك اجتماع آخر يوم الغد، وبناء على نتائج الاجتماع سنقرر أن كان اعتصام أعضاء هيئة التدريس مستمرا إلى حين الاستجابة لمطالبنا، أو سيعلق وسنعلن بدء الدراسة.

وأشار الأزرق إلى أنهم يطالبون بتنفيذ قانون رقم 4 لعام 2020 بشأن تعديل المرتبات، وإيجاد حل دائم لملف الايفاد للمعيدين، وحملة الماجستير، وأوائل طلبة الجامعات.