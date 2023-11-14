الأرصاد الجوية: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة 

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يشهد الطقس اعتدالًا نسبيًا في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى التي تكون في معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) وتتراوح على أغلب المناطق مابين (20–27)مْ.

وتوقع المركز ظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الساحل الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأفاد أن السحب تتكاثر بداية الأسبوع القادم على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.