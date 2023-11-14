الأرصاد الجوية: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة 

14 نوفمبر، 2023 9:45 ص
0 8
حالة الطقس
حالة الطقس

أخبارليبيا24 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يشهد الطقس اعتدالًا نسبيًا في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة. 

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى التي تكون في معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) وتتراوح على أغلب المناطق مابين (20–27)مْ. 

وتوقع المركز ظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الساحل الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر. 

وأفاد أن السحب تتكاثر بداية الأسبوع القادم على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر. 

14 نوفمبر، 2023 9:45 ص
0 8

المزيد من الأخبار

مصلحة الآثار: انتهاء المرحلة الأولى لنقل أرضية فسيفساء إلى مخازن الآثار بمراقبة آثار توكرة 

14 نوفمبر، 2023 11:02 ص

الهجرة غير الشرعية شحات يضبط نيجيريا ببطاقة مزورة 

14 نوفمبر، 2023 10:49 ص

دعم المديريات يضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهن 9000 حبة مخدرة إكس تي سي 

14 نوفمبر، 2023 10:20 ص

الإمداد الطبي يعلن استلام شحنة من المستلزمات الطبية 

14 نوفمبر، 2023 10:04 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى