أوبك+ تبقي على توقعاتها بشأن الاقتصاد العالمي

أخبار ليبيا 24

قرّرت منظمة أوبك+ الإبقاء على توقعاتها في تقرير أكتوبر لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي دون تغيير.

وتنص نظرة المنظمة على أن يبقي النمو عند 2.8 بالمئة، بينما تتوقع أن يتباطأ إلى 2.6 بالمئة خلال 2024.

من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة نمواً اقتصادياً عالمياً بشكل صحي، على الرغم من تحديات التضخم على مستوى العالم.

الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، قال خلال مؤتمر دولي «إن أداء اقتصاد الولايات المتحدة جيدٌ للغاية، على الرغم من أن أوروبا تعاني، مشيراً إلى أنه حتى النمو السنوي الصيني من المتوقع أن يتراوح من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة» حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وفيما سبق… رفعت منظمة أوبك رفعت توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط خلال عام 2045.