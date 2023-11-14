أكثر من 700 ألف طفل غزيّ بلا مأوى

أخبار ليبيا 24

نزح أكثر من 700 ألف طفل غزيّ عن ديارهم بحسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وأفادت المنظمة في أحدث بيان لها.. أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد في القطاع، داعيةً إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإتاحة وصول المساعدات بشكل مستدام ومن دون عوائق».

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج كل المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ «وفاة 6 أطفال خدج، و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء؛ أكبر المؤسسات الاستشفائية في القطاع» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. أشارت الوزارة إلى خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.