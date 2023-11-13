نصية: البعثة ترحب بالقوانين الانتخابية والمشكلة تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة

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قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن نائب رئيس البعثة الأممية، ريزدون زنينغا يرحب بالقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس ووصفها بالجيدة، لافتا إلى إن القوانين الانتخابية تصلح لإجراء الانتخابات، وأنهم موافقون عليها، إلا أن المشكلة تكمن في قضايا سياسية عالقة ومنها تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح نصية خلال كلمته في جلسة مجلس النواب التي عقدت في بنغازي، إن زينينغا أخبرهما برأي البعثة الأممية، وتلقيها طلب من أعضاء بمجلس الدولة العودة إلى التفاهمات والقوانين المتفق عليها للجنة “6+6” التي أقُرت في بوزنيقة.

وأضاف نصية، أن بعثة الأمم المتحدة هي من طلبت تعديلات فنية على القوانين، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه أعضاء مجلس الدولة، وإنها غير مقتنعة بالعودة إلى مخرجات بوزنيقة، مشيراً إلى أن القضية السياسية العالقة هي سألة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي التي تعيق القوانين الانتخابية.

وتحدث نصية على أن زنينغا ذكر أنه تم تسليم مقترح مكتوب بخارطة طريق إلى عقيلة صالح، حول الحكومة والمرحلة المقبلة.