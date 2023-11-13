مختار الجديد: أي أخبار عن خلاف الدبيبة والكبير تعتبر أخبارًا سارة 

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علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الأخبار المتعلقة بوجود خلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المركزي الصديق الكبير.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :“أخيرا تنبه الكبير إلى أن كل دينار يدفعه من الباب سيعود أغلبه اليه من الشباك طالبا استبداله بدولار !!!”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :“أي أخبار تسمعونها عن وجود خلاف بين الصديق الكبير والدبيبة تعتبر أخبارًا سارة فهذا هو الوضع الطبيعي”.

وأوضح الجديد :“الوضع اللي مش طبيعي هو الوضع اللي كان قبل فترة لما كان الدبيبة يحط في الكبير على يمينه ويدهور بيه من مكان لمكان”.