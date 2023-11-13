مختار الجديد: أي أخبار عن خلاف الدبيبة والكبير تعتبر أخبارًا سارة
أخبارليبيا24
علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الأخبار المتعلقة بوجود خلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المركزي الصديق الكبير.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :“أخيرا تنبه الكبير إلى أن كل دينار يدفعه من الباب سيعود أغلبه اليه من الشباك طالبا استبداله بدولار !!!”.
وأضاف الخبير الاقتصادي :“أي أخبار تسمعونها عن وجود خلاف بين الصديق الكبير والدبيبة تعتبر أخبارًا سارة فهذا هو الوضع الطبيعي”.
وأوضح الجديد :“الوضع اللي مش طبيعي هو الوضع اللي كان قبل فترة لما كان الدبيبة يحط في الكبير على يمينه ويدهور بيه من مكان لمكان”.