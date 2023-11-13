كانت مستغلة من خارجين عن القانون.. تسليم قطعة أرض بمنطقة الفلاح في طرابلس إلى مالكها

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تسليم قطعة أرض بمنطقة الفلاح “الدريبي” بطرابلس مساحتها 3320 متر مربع إلى مالكها بعد ان كانت مستغلة من قبل خارجين عن القانون.

وقالت الإدارة في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا جاء تنفيذاً لأمر مكتب النائب العام، وجرى ذلك بموجب محضر تسلیم واستلام بحضور مختصين من مصلحة التسجيل العقاري لبيان حدود العقار وفقاً للملف العقاري.

وفي سياق منفصل قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى، رفقة دوريات جهاز الحرس البلدي بفتح إحدى الشوارع كانت مغلقة بالأتربة من قبل بعض المخالفين بمدينة مصراتة، وجرى ذلك بناء على تعلميات مدير نيابة النظام العام.