كانت مستغلة من خارجين عن القانون.. تسليم قطعة أرض بمنطقة الفلاح في طرابلس إلى مالكها

13 نوفمبر، 2023 3:02 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تسليم قطعة أرض بمنطقة الفلاح “الدريبي” بطرابلس مساحتها 3320 متر مربع إلى مالكها بعد ان كانت مستغلة من قبل خارجين عن القانون.

وقالت الإدارة في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا جاء تنفيذاً لأمر مكتب النائب العام، وجرى ذلك بموجب محضر تسلیم واستلام بحضور مختصين من مصلحة التسجيل العقاري لبيان حدود العقار وفقاً للملف العقاري.

وفي سياق منفصل قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى، رفقة دوريات جهاز الحرس البلدي بفتح إحدى الشوارع كانت مغلقة بالأتربة من قبل بعض المخالفين بمدينة مصراتة، وجرى ذلك بناء على تعلميات مدير نيابة النظام العام.

13 نوفمبر، 2023 3:02 م
0 1

المزيد من الأخبار

نصية: البعثة ترحب بالقوانين الانتخابية والمشكلة تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة

13 نوفمبر، 2023 2:54 م
عثمان عبد الجليل

الصحة الليبية تؤكد دعمها إجراءات مركز بنغازي الطبي لاستكمال قسم المسح الذري

13 نوفمبر، 2023 2:47 م

النويري يؤكد إيفاء مجلس النواب بجميع التزاماته لإجراء الانتخابات

13 نوفمبر، 2023 2:44 م

المحجوب: لا نعلم أسباب زيارة تكالة للولايات المتحدة ولا الجهة التي دعته للزيارة

13 نوفمبر، 2023 2:29 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى