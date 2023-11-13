شرطة بوعطني تضبط شخصين سرقا أغراضا من مزرعة مواطن تقدر بـ 11 ألف دينار 

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني كشف تفاصيل ضبط شخصين داخل مزرعة مواطن وسرقتهما لأغراض تقدر بمبلغ 11 ألف دينار.

وذكرت أن بلاغًا ورد من مواطن ضد شخصين وجدهم داخل مزرعته وأفاد بأن المزرعة بها منزل ومخزن وعند الحديث معهم حاولوا الاعتداء عليه وأخبروه بأنهم لن يخرجوا وقاموا بطرده.

وأشارت إلى أن رئيس المركز عميد حمد البرعصي أصدر تعليماته بسرعة الانتقال وضبط كل من في مزرعة الشاكي.

وأفادت المديرية أن أعضاء التحريات انتقلوا برفقة الشاكي إلى مزرعته وتم الدخول إلى المزرعة وضبط الشخصين سالفي الذكر.

ولفتت إلى أن الشاكي قام بتفقد المزرعة فوجد محتويات المخزن مسروقة وهي عبارة عن أجهزة منزلية وكذلك سرقة محتويات المنزل وتقدر قيمة المسروقات 11 ألف دينار.

وأكدت أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.م.أ من مواليد 1987 ليبي الجنسية والثاني يُدعى م.خ.ع من مواليد 2002 ليبي الجنسية.

وأفادت أنه بالبحث عنهم بالمنظومة الخاصة بالمطلوبين اتضح انهم مطلوبون على ذمة ثلاثة محاضر، سرقة واعترفوا بما نُسب إليهم وأفادوا أنهم خرجوا من السجن ولم يجدوا مأوى إلا مزرعة الشاكي فقاموا بالدخول إليها وسرقتها.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.