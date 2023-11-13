سوريا… ضربات جوية روسية تقتل 34 مسلحًا

أخبار ليبيا 24

قتلتْ القوات الروسية 34 عنصرًا بينما أصيب 60 أخرون جراء ضربات جوية على أهداف في محافظة إدلب السورية.

وبحسب وكالة رويترز.. «نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في محافظة إدلب على أهداف لجماعات مسلحة غير قانونية متورطة في قصف مواقع قوات الحكومة السورية» وفقًا للصحيفة.

وفي الأثناء.. لقي 8 مقاتلين موالين لإيران حتفهم إثر ضربات أميركية على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيانٍ له إن «حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور، خلال الساعات القليلة الماضية، بلغت 8، بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين»، بحسب المرصد