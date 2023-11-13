رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان يؤكد دعم خطة مؤسسة النفط لرفع إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، دعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

ويبلغ إنتاج النفط الحالي مليون و216 ألف برميل يوميًا.

كما أكد العريبي، على لاستراتيجية المؤسسة الجديدة للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا لتعود لكبرى مصافي المؤسسات العالمية، وفق تصريح للمؤسسة الوطنية للنفط.

واجتمع العريبي رفقة عدد من النواب، أمس الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجانبان ناقشا الخطة الموضوعة لرفع مستويات الإنتاج وآليات النهوض بقطاع النفط.

وأضاف، كما أنهما ناقشا المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط، في سبيل تحقيق ذلك.

وأشار بليحق، إلى أنّه تمّ استعراض تقارير الإنفاق الفعلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، بالإضافة إلى مناقشة عمليات توريد المحروقات خلال ذات العام.