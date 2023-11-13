خلال لقائه باتيلي..الدبيبة يجدد رؤية الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة 

13 نوفمبر، 2023 10:58 م
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أخبارلبيبيا24 

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رؤية الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وفق قوانين عادلة. 

وأكد الدبيبة خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حرص حكومة الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها من أجل استقرار البلاد. 

وجدد كذلك على دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة. 

وآوضح رئيس الحكومة أهمية دعم عمل اللجنة المالية العليا وجهودها حرصا على تحقيق الشفافية والإفصاح في الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات. 

13 نوفمبر، 2023 10:58 م
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