“ثانية واحدة يمكن أن تغير حياتك”.. الداخلية تدعو للتقيد بالسرعة القانونية أثناء القيادة

أخبار ليبيا 24

دعت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة القانونية أثناء القيادة تجنبًا للحوادث المرورية.

جاء ذلك تذكيرًا باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور، والذي سيوافق يوم 19 نوفمبر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أنه بمكن لـ”ثانية واحدة يمكن أن تغير حياتك”، مطالبة بعدم السرعة.

والخميس الماضي، كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن رقم صادم للوفيات جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات.

مؤشر حوادث المرور في ليبيا

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما أعلنت عن (11532) إصابة بليغة، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة (39618) مركبة، بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.

وبمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا المرور على الطرقات، أصدر مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، لواء فيصل برنوص، تعليماته إلى كافة رؤساء أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن بتكثيف الإجراءات من برامج توعية وحملات مرورية، لإلزام سائقي المركبات الآلية بقواعد وآداب السير في الطريق العام وتعزيز السلامة المرورية.