توقعات بهطول أمطار على مناطق الشمال الشرقي  مصحوبة بسحب الرعدية

13 نوفمبر، 2023 9:46 ص
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أخبار ليبيا 24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة، اليوم الإثنين، على منطقة شمال شرق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته، إن المنطقة تشهد تكاثرًا للسحب يتخللها سقوط أمطار قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تميل للاعتدال على اغلب مناطق البلاد وتتراوح ما بين 24 و29 مئوية، وتكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

وقال إن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الغربي وبعض مناطق الشمال الشرقي.

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13 نوفمبر، 2023 9:46 ص
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